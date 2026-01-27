1月23日放送の企画が“ヤングケアラー”と批判を浴びた『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）。25日に「TVer」での配信も停止され、番組が2度にわたって声明を発表するなど波紋が広がっている。問題視されたのは「6人兄妹の長男を代わって」という企画で、依頼人は幼い兄妹の世話をする小学6年生の長男（12）だった。共働きの両親が不在のときは家事や育児を担っているといい、依頼メッセージには《長男をやるのに疲れた。生まれ