高知県高知市は、国の交付金を活用した物価高対策について、政府が活用をすすめる「おこめ券」を配布しないことを明らかにしました。高知市の桑名市長は、1月27日の定例会見で、国からの重点支援地方交付金を活用した物価高対策を盛り込んだ、総額20億6200万円の一般会計補正予算案を発表しました。会見のなかで桑名市長は、国の重点支援地方交付金を活用した物価高対策として、政府が推し進めるおこめ券の配布は、今後も選択肢に