春の訪れを香りで感じたい季節に、ジョー マローン ロンドンから毎年人気の限定フレグランス「サクラ チェリー ブロッサム」が登場します。桜が咲き誇る一瞬の美しさを閉じ込めた香りは、軽やかで繊細、それでいて心に残る存在感。身に纏うだけで、やわらかな春の空気に包まれるような幸福感をもたらします。自分らしい春のスタートを、香りから始めてみてはいかがでしょうか。 春の情景を映すライトフロ