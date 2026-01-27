タレント・伊集院光（５８）と、尾木ママこと教育評論家の尾木直樹氏（７９）が２７日、東京・足立区立第十三中学校を訪問し、特別授業を行った。２人がアンバサダーを務める「東京都こどもスマイルムーブメント」の一環。「好きな本」をテーマに同校の生徒たちとトークセッションを行った。生徒代表から授業のお礼を言われた伊集院は「こちらこそです。こちらからお礼を言いたいぐらいです」と深々とお辞儀を返した。伊