人気シェフの鳥羽周作氏(47)が27日、自身のXを更新。腰を骨折し、現在は入院していることを報告した。鳥羽氏は「先日フットサルをしている時に腰の骨折という怪我をしてしまいました。全て自分の管理不足が原因です」と報告。「現在は病院に入院をしていてベッドの上で生活しています。お客様を始め、お仕事関係の皆様にもご迷惑をおかけして大変申し訳ございません」と伝えた。「1日も早い復帰を目指してまた、復帰した時