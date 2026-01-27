ＮＨＫＢＳ「にこにこぷんがやってきた！」で「うたのおにいさん」として、２年間レギュラーを務めた関沢圭司さんが昨年１２月、亡くなった。元「おかあさんといっしょ」の「うたのおねえさん」で歌手、バラエティーでも活躍するはいだしょうこは２６日、自身のＳＮＳを通じて、思い出をつづるとともに、追悼した。関沢さんは、末期がんであることを２年半前に、俳優・新納慎也ら「うたのおにいさん」ら仲間たちに告白。どう