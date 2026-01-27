国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」トップの男が鹿児島・奄美大島から移送され、まもなく東京都内の警察署に到着する見通しです。国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）は26日、潜伏先の奄美大島で逮捕され、まもなく都内の警察署に到着する見通しです。小畑容疑者は2025年1月に行方をくらまして以降、関西や九州など西日本を中心に転々としていたとみられていますが、2025年12月21日から