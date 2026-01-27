新潟県では、２９日から３０日頃にかけて大雪による交通障害に注意が必要です。新潟地方気象台によりますと、日本付近は２９日から３０日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込むでしょう。このため、新潟県では、山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の