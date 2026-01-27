復興号CR200J型高速列車D99号が25日午後5時時43分、上海南駅を出発し広州白雲駅へと向かった。中国国家鉄路集団の計画に基づき、中国鉄道の新ダイヤが26日から実施され、29年近く運行されてきたZ99/100号直通特快列車は高速列車D99号に切り替えられた。中国新聞網が伝えた。「緑皮車（旧型客車）」のZ99/100号列車は1997年5月19日から上海と香港・紅磡間を隔日で往復し、中国鉄路上海局集団上海客運区間滬港車隊が運行を担当