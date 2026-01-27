言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、休日の過ごし方に関するトレンド用語や、歴史ある日本の言葉などを集めました。パズル感覚で挑戦してみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□とどあ□□ぇいていく□□と□□んぞうヒント：ファストフードで注文するときに、よく使う言葉です。答えを見る↓↓↓↓↓正解：あう正解は「あう