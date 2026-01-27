ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が「侍ジャパン」の1番打者に興味を示した。27日、福岡市内の商業施設で行われたトークショーに登壇。3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に2大会連続で選出された男は、ともに登壇した球団OBの五十嵐氏から「1番近藤」を推奨され「ポイントゲッターはたくさんいるので、1番はおもしろいと思う」と笑顔でリードオフマンに名乗りを上げた。世界一を達成した