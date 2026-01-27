【広島１区】（届け出順） 山田 肇（３６）参政・新 産原 稔文（５８）無所属・新 川田 海栄（２８）中道・新 中原 剛（６９）共産・新 岸田 文雄（６８）自民・前 黒木 貞彦（８３）無所属・新 楾 大樹（５０）れいわ・新 ●山田 肇候補（３６）参政・新 「消費税は、特定の税率を、品目の税率を下げるのではなくて下げるならすべての税率、できるならばもう消費税はやめてしまおう。かつてのような素晴らしい日本にして