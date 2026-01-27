【広島２区】（届け出順） 平口 洋（７７）自民・前 佐藤 由紀子（５０）参政・新 福田 玄（４４）国民・前 岡田 博美（６６）共産・新 ●平口 洋候補（７７）自民・前 「自動車産業とカキの産業、これをなんとかするというのがお約束できる第一点だと思います。私はできるだけひとりひとり、みなさん方のご意見を聞きお話を聞いて、国政に生かすように努力をしてまいりました」 ●佐藤 由紀子候補（５０）参政・新 「外国