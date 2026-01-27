先週、高市首相が衆議院を解散してから4日。早くも1月27日、衆院選が公示されました。解散から投開票まではわずか16日間という戦後最短の衆院選には県内5つの小選挙区に19人が立候補しています。 衆院選が1月27日公示され、真冬の選挙戦がスタート。県内5つの選挙区には、自民・中道・維新・国民・共産・参政の6つの政党から19人が立候補しました。自民・維新の連立政権発足後、初めてとなる国政選挙は、この高市政権を信任