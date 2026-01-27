5年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川遙輝外野手（33）が、元同僚・斎藤佑樹氏（37）のYouTube「斎藤佑樹野球場プロジェクト」に出演した。日本ハムの2010年ドラフト同期会として入団当時お世話になった球団スタッフなども招いて開催。斎藤氏に続いて、西川が来店、斎藤氏と再会するシーンが流された。「ハムに戻れなかったら引退しようと思った。だからハムしか（入団交渉に）行ってなくて」と明かした西川。ドラフトで