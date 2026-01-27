２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４７銭円安・ドル高の１ドル＝１５４円７１〜７３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、９３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円５４〜５８銭で大方の取引を終えた。