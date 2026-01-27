防衛省によると、27日、北朝鮮から2発の弾道ミサイルが発射され、いずれも日本の排他的経済水域の外側に落下したとみられる。防衛省は、北朝鮮が午後3時54分頃に弾道ミサイルを発射し、最高高度約80km程度で約350km程度飛翔、その後、午後4時2分頃にも発射し、最高高度約70km程度で約340km程度飛翔したと発表した。落下したのは北朝鮮東岸付近であり、いずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外と推定されるとしている。現時点で航空