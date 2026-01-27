巨人の岸田行倫主将（２９）が２７日、１軍合同自主トレに向けて現地入りした。宮崎空港で行われた歓迎セレモニーでは選手代表あいさつを務め、「今年はリーグ優勝、日本一を達成するために、この宮崎の地でしっかり練習し、たくさんおいしいものを食べて、開幕に向けて力をつけていきたい」と決意表明した。春季キャンプのテーマに掲げたのは「レベルアップ」。「毎年一緒なんですけど、しっかり自分の力を出せるように。オー