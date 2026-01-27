【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内 2026年2月5日にオープン予定の「ポケパーク カントー」。今回のの内覧会レポート後編では、施設の約半分を占めるカントー地方の新しい街「カヤツリタウン」の様子を紹介していこう。 なおレポート前編では