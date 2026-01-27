今回の最長寒波でも、全体の半分以上の融雪装置が稼働できかった能登。被災地の融雪装置の現状と課題を取材しました。27日は朝から雨となった石川県内。先週、最長寒波真っ只中の珠洲市内では…仮設住宅の住民：「まだ融雪はしとらんわ、ここ」「地震でまだ駄目」 おととしの地震以降、配管のずれなどで融雪装置が稼働せず、除雪車などは来るものの、人力による除雪が続いています。融雪装置の復旧について石川県の担当者は…石