元ファイターズガールでＦビレッジアンバサダーを務める滝谷美夢が、自身初となるオリジナル楽曲「ＭｅＹｏｕＲｅｍｉｘ」、「ＤＲＥＡＭＥＲ」を２月４日に配信リリースすることを２７日、発表した。「ＭｅＹｏｕＲｅｍｉｘ」は、滝谷自身が作詞に挑戦した意欲作。音楽活動をスタートするにあたり掲げた「Ｍｅ（私）」と「Ｙｏｕ（あなた）」の“Ｒｅｍｉｘ＝再構築”をテーマとしている。サウンドプロデュースは札幌