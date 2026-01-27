【モデルプレス＝2026/01/27】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）の公式TikTokが26日に更新された。奥田彩友と9人組アイドルグループ・MORE STARの遠藤まりんのダンスコラボが公開され、話題となっている。【写真】ふるっぱー妹分同士の「姉妹みたいに似てる」コラボ◆奥田彩友＆遠藤まりん、CUTIE STREETの曲でダンスコラボ今回の投稿では「血繋がってる？」というコメントとともに、2人がCUTIE STREET（キ