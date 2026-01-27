関東から九州の太平洋側は降水量が少ない日が続き、向こう一週間も太平洋側は広く冬晴れが続くでしょう。西日本を中心に渇水傾向となるため、この先も節水が必要になりそうです。太平洋側ではほとんど降水なし去年の年末から、日本付近は冬型の気圧配置になる日が多くなっています。日本海側では連日のように雪が降る一方、太平洋側は広く晴れて降水量が少なくなっています。トップの画像は1月26日までの30日間の降水量を平年と比