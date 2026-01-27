今週後半は再び強い寒気が南下し、明後日29日(木)から30日(金)にかけて北陸や近畿北部を中心に大雪になる所がありそうです。積雪がさらに増えて、交通に影響が出る恐れもあります。また、関東でも明後日29日(木)は南部で雪の降る所がありそうです。今週後半は強い寒気が南下今週後半、本州付近は冬型の気圧配置になり、再び寒気が南下します。上空1500m付近で雪の目安となるマイナス6℃以下の寒気が本州をすっぽりと覆うでしょう。