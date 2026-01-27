ドル円１５４．７０近辺、ユーロドル１．１８６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は154.70近辺、ユーロドルは1.1865近辺で推移している。ドル円は東京午後以降、買いが優勢となっている。前日までの円高・ドル安の流れに調整が入っている。ロンドン市場では一時154.88レベルまで高値を伸ばした。ユーロドルは前日終値1.1880レベルを挟んだ上下動。東京昼に向けて1.1899レベルまで買われたが、その