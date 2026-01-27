東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 27126.95（+361.43+1.35%） 中国上海総合指数 4139.91（+7.30+0.18%） 台湾加権指数 32317.92（+253.40+0.79%） 韓国総合株価指数 5084.85（+135.26+2.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8941.62（+81.53+0.92%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81483.75（-53.95-0.07%） ２７日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇などを受けて、おおむね買い優勢