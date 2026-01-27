ユーロ圏１０年債利回り格差縮小傾向続く、仏５６、伊６０ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%） ドイツ2.876 フランス3.434（+56） イタリア3.471（+60） スペイン3.235（+36） オランダ2.939（+6） ギリシャ3.471（+60） ポルトガル3.235（+36） ベルギー3.382（+51） オーストリア3.06（+18） アイルランド3.1