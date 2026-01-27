北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと、韓国軍が発表しました。韓国軍の合同参謀本部によりますと、27日午後3時50分ごろ、北朝鮮の首都・平壌の北部一帯から日本海に向けて発射された短距離弾道ミサイル数発を確認したと発表しました。ミサイルは、およそ350キロを飛行したということです。日本の政府関係者によりますと、日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定されるということです。北朝鮮が弾道ミ