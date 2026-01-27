1年におよぶ逃亡生活を経て、きのう、潜伏先の奄美大島で逮捕された日本最大の風俗スカウトグループトップの男。先ほど、羽田空港に身柄が移送されました。記者「小畑容疑者が今、羽田空港に到着しました。うつむきながら捜査員に連れられていきます」日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）。2023年7月、女性の風俗店への違法スカウト行為を黙認してもらう代わりに、暴力団側にみかじめ料60万