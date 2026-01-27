今年の春闘が事実上スタートしました。物価上昇を上回る賃上げがついに実現するのかが焦点です。けさ行われた経団連と連合のトップ会談。連合芳野友子 会長「二度とデフレマインドに戻さない。ノーモア・デフレマインドを労使の共通言語にしていきたい」賃上げの流れをさらに定着させていくことで一致。連合は、全体で3年連続で5％以上の賃上げを目標に掲げます。経団連筒井義信 会長「連合も経団連も実質賃金を上げ