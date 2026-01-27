アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。1月27日（火）の配信では、イラストレーターの風間雷太さんが登場。人気絵師の驚きの制作環境が明かされた。『パズル＆ドラゴンズ』や『ポケモンカードゲーム』など数々の人気作を手掛ける風間さんだが、現在の制作環境は「95%くらいiPad」だという。デジタルでありながら、あえて鉛筆のような質感を残し、デジ