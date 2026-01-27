1月27日、B1中地区に所属するアルバルク東京は、3月11日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第25節・アルティーリ千葉戦に、アーティストの大黒摩季氏がゲスト出演することを発表した。 同氏は1992年にデビュー後、「あなただけ見つめてる」、「夏が来る」、「ら・ら・ら」などのミリオンヒットを放ち、1997年の初ライブでは有明に4万7000人を動員。201