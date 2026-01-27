エレコムは、充電状況をひと目で確認できる電力ディスプレイ付きのUSB Type-Cケーブルおよび延長ケーブルを発売した。 【画像】電力ディスプレイで充電状況をチェック！商品画像一覧 コネクター部に搭載されたディスプレイには、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで表示され、正しく充電できているか視覚的に確認できる。満充電に近づくことで電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了