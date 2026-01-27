カプコンがこの日の取引終了後に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表しており、売上高１１５３億１５００万円（前年同期比２９．８％増）、営業利益５４３億２００万円（同７５．１％増）、純利益３８８億８５００万円（同６８．６％増）となった。 主力のデジタルコンテンツ事業で、シリーズ最新作の発表による期待感の高まりなどを背景に「バイオハザードＲＥ：４」や「バイオハザード