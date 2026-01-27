清水エスパルスは27日、2026シーズンのキャプテンにMF宇野禅斗(22)が就任することが決まったと発表した。宇野は2022年、青森山田高から町田に加入。24年夏から清水に期限付き移籍し、昨季は完全移籍に移行していた。昨夏にはEAFF E-1選手権に臨む日本代表に初選出され、国際Aマッチ2試合に出場。若きダイナモに名門の腕章が託される形となった。宇野はクラブを通じて「今シーズンのキャプテンに任命されました。とても光栄に