Jリーグは27日、2026特別シーズンと26-27シーズンに向けた担当審判員リストを発表した。新規担当審判員は16人。1999年生まれの小林拓矢主審、98年生まれの菊池俊吾主審、97年生まれの本多文哉主審ら昨季のJ2・J3リーグ終盤戦で割り当てを受けていた若手審判員が正式に登録された。新たにVAR/AVAR専任審判員として、WEリーグ最優秀審判賞を3年連続で受賞している国際主審の小泉朝香氏が新たに登録。副審では97年生まれの佐藤浩