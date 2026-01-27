大阪3月限 日経225先物53350+490（+0.92％） TOPIX先物3566.0+10.5（+0.29％） 日経225先物（3月限）は前日比490円高の5万3350円で取引を終了。寄り付きは5万2690円と、シカゴ日経平均先物（5万2585円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。現物の寄り付き直後につけた5万2660円を安値にロング優勢の動きをみせると、前場中盤にかけて5万3000円台を回復。買い一巡後は5万2900円～5万3000円辺りで保ち合い