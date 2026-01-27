アイドルグループ「NMB48」は27日、公式サイトを更新。メンバーに関する虚偽情報の拡散行為について声明を発表した。「SNS上で、NMB48所属メンバーの名前を挙げての虚偽情報が拡散されております」とし、「虚偽情報の拡散・発信、誹謗中傷には法的措置を検討し、毅然とした対応を取って参りますことをお伝え申し上げます」と記した。「応援していただけるファンの皆様におかれましては、今後も変わらぬご愛顧とご理解をよろ