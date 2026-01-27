公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼント第8弾が発表。1月31日より、原作者・藤本タツキ描き下ろしのデンジ＆レゼのビジュアルカードが配布される。【動画】「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像シリーズ累計発行部数3500万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメス