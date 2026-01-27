シリーズ累計発行部数・約70万部を突破した松木いっかの人気漫画『日本三國』のアニメ化が決定し、2026年4月より放送されることが発表された。併せて、物語の始動を表すティザービジュアルと第1弾予告が公開。原作者コメント＆メインスタッフのお祝いイラストが到着した。メインキャストは小野賢章、瀬戸麻沙美、長嶝高士、ナレーションを潘めぐみが務める。【動画】制作はスタジオカフカが担当！アニメ『日本三國』第1弾予告