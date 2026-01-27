『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ史上初となる『キャスト出演 スピンアウト ボイスドラマ』（仮）に、緒方恵美、林原めぐみ、宮村優子ら17名のキャストが参加することが発表された。併せて、タイトルロゴらしきものが塗りつぶされたビジュアルも公開となった。【写真】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2.23地上波初放送が決定本作は、シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成として横浜アリーナにて開催されるフェスイベ