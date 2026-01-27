◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）＝２７日、栗東トレセン昨年の京阪杯で４着のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）が、さらなる前進を狙う。前走は内をスムーズに回り、力強くスパート。当時は３歳で古馬相手だったが、十分にめどを立てた。中竹調教師は「通用する内容だったね」と手応えを示す。２走前のみちのくＳは１馬身１／４差で華麗な逃げ切り。前でも