２３年の菊花賞を制したドゥレッツァ（牡６歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）が、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）に予備登録を行った。キャロットクラブが１月２７日、公式ホームページで発表した。同馬は１１月のジャパンＣを疾病で出走取消となった後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。