時速200km以上の速度で高級スポーツカーを運転して乗用車に衝突し、夫婦を死亡させた罪に問われている男に懲役12年の実刑判決が言い渡されました。彦田嘉之被告（56）は2020年8月、神奈川県川崎市の首都高湾岸線で時速200km〜268kmで高級スポーツカーのポルシェを運転し乗用車に衝突して、乗っていた内山仁さん（当時70）と妻・美由紀さん（当時63）を死亡させた危険運転致死の罪に問われています。27日の判決で横浜地裁は、彦田被