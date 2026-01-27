長野県の諏訪市で山火事が発生しました。消防によりますと、27日午後4時54分に諏訪市四賀で「家の裏の土手が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。その後、火は山にまで燃え広がりました。近くには住宅地、小学校や保育園もあるということです。今のところ、けが人の情報は入っていません。現場は、四賀小学校から北西におよそ600メートル離れた場所で、四賀小学校によりますと、児童は全校で255人いて、すべて下校済