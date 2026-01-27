今や国内わずか4か所「回転展望レストラン」ビルの屋上に円盤状の空間を設け、お客さんが過ごすフロアのターンテーブルが回転して360度の展望を楽しめるようにした“回転型”の飲食店。ピークの1980年代には国内に50店程度あったとされますが、今や4店しかありません。 【スゴい絶景…】これが「回転展望レストラン」からの絶景です！（写真）うち都市型ホテルで日本唯一の回転レストランが、リーガロイヤルホテル京都（京都市