北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではスポーツライターの浅田真樹氏の見解をお届けする。――◆――◆――あくまでもアジア最終予選のメンバーがベースとなり、新たに台頭してきた選手を加える。それが選考の基本的な考え方になるだろう。ただし、この半年ほどは負傷者続出に加え、所属クラブで出場機会を減