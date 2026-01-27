現地１月25日に開催されたブンデスリーガ第19節で、鈴木唯人が所属するフライブルクはホームでケルンと対戦。２−１で勝利した。前節のアウクスブルク戦（２−２）で得点を挙げた鈴木は先発し、またも結果を残す。１点ビハインドで迎えた11分、敵陣ペナルティエリア手前の右で味方のパスを受けると同時に前を向き、絶妙なラストパス。これに抜け出したデリー・シェルハントの同点弾をお膳立てしてみせた。フライブルクはその