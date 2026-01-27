名鉄名古屋本線は、笠松～岐南駅間で発生した人身事故の影響で、新木曽川～名鉄岐阜駅間で運転を見合わせていましたが、27日午後6時8分に運転再開しました。はねれらた人の性別や年齢、詳しい容体などはわかっておらず、警察が現場で確認作業を進めています。