幼稚園に突然、男が侵入し女性職員を羽交い絞め。男は駆け付けた警察官に取り押さえられました。１月２７日午後０時４０分ごろ、大阪府吹田市にある関西大学幼稚園で「不審者が侵入しました」と女性職員から１１０番通報がありました。警察によりますと、園庭で園児が遊んでいたところ、突然、外周の植え込みの隙間から男が侵入。職員らは園児を連れて建物内に逃げましたが、そのうち園児３人と女性職員（５０代）が逃げ込